"РВ": ударом российских "Калибров" разрушен оборонный завод под Николаевом

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Удар российских ракет "Калибр" разрушил украинский оборонный завод в Николаевской области. Речь идёт о предприятии "Зоря-Машпроект".

Фото: RusVesna

Как сообщает "Русская весна", власти региона признали попадание снарядов и их обломков в объект промышленной инфраструктуры. Отмечается, что на территории научно-производственного комплекса "Зоря-Машпроект" под Николаевом создавали газотурбинные двигатели, в том числе для ракетных катеров типа "Молния".

По данным военкоров, на этом предприятии также хранилась военная техника Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Ударом "Калибров" разрушен оборонный завод "Зоря-Машпроект" под Николаевом", — подчёркивается в Telegram-канале издания.

Утром 16 мая Воздушно-космические силы РФ атаковали критически важные объекты ВСУ, расположенные в Киеве. Этот удар по украинской инфраструктуре признан самым мощным с начала российской спецоперации.