Удар российских ракет "Калибр" разрушил украинский оборонный завод в Николаевской области. Речь идёт о предприятии "Зоря-Машпроект".
Как сообщает "Русская весна", власти региона признали попадание снарядов и их обломков в объект промышленной инфраструктуры. Отмечается, что на территории научно-производственного комплекса "Зоря-Машпроект" под Николаевом создавали газотурбинные двигатели, в том числе для ракетных катеров типа "Молния".
По данным военкоров, на этом предприятии также хранилась военная техника Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Ударом "Калибров" разрушен оборонный завод "Зоря-Машпроект" под Николаевом", — подчёркивается в Telegram-канале издания.
Утром 16 мая Воздушно-космические силы РФ атаковали критически важные объекты ВСУ, расположенные в Киеве. Этот удар по украинской инфраструктуре признан самым мощным с начала российской спецоперации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.