Служба безопасности Украины заявила, что задержала в Херсоне российскую "медсестру-разведчицу". После захвата города украинскими войсками женщина якобы по приказу ФСБ осталась в городе и работала в больнице, ведя подрывную деятельность, утверждает СБУ. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".
В качестве доказательств шпионажа в пользу РФ украинские силовики предъявляют вскрытую переписку медсестры в соцсети.
По мнению СБУ, она выявляла местоположения боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсоне, наблюдала за последствиями ракетных ударов и передавала данные в ФСБ для корректировки огня через мессенджер.
Женщина попала в поле зрения ФСБ, так как поддерживала Россию в одной из антиукраинских групп в Telegram, добавили авторы канала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.