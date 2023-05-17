СБУ захватила в Херсоне российскую "медсестру-разведчицу", помогавшую наносить удары по базам ВСУ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Служба безопасности Украины заявила, что задержала в Херсоне российскую "медсестру-разведчицу". После захвата города украинскими войсками женщина якобы по приказу ФСБ осталась в городе и работала в больнице, ведя подрывную деятельность, утверждает СБУ. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Фото: страница СБУ в facebook. com

В качестве доказательств шпионажа в пользу РФ украинские силовики предъявляют вскрытую переписку медсестры в соцсети.

По мнению СБУ, она выявляла местоположения боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсоне, наблюдала за последствиями ракетных ударов и передавала данные в ФСБ для корректировки огня через мессенджер.

Женщина попала в поле зрения ФСБ, так как поддерживала Россию в одной из антиукраинских групп в Telegram, добавили авторы канала.

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