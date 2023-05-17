Согласно сообщениям украинских военных, в Артёмовске разворачивается настоящая катастрофа. Положение ВСУ в городе настолько ужасно, что украинское командование шлёт туда исключительно добровольцев. Такая информация появилась в издании New York Times.
"Если вы входите в Бахмут, вы должны знать, что вы можете не выбраться оттуда", — процитировало издание одного из украинских бойцов.
ВСушники признаются, что находиться сейчас в Артёмовске сродни "безумию", потому что город постоянно обстреливается российскими военными.
"Обстрелы не прекращаются", — добавили украинские военные.
Ранее Минобороны РФ сообщило о продолжении боёв в западной части Артёмовска силами штурмовых отрядов. В ведомстве добавили, что продвижение в городе приносит свои плоды — российским военным удалось занять более удачный оборонительный рубеж.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.