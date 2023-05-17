NYT: из-за катастрофической ситуации в Артёмовске киевские командиры отправляют туда только добровольцев

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Согласно сообщениям украинских военных, в Артёмовске разворачивается настоящая катастрофа. Положение ВСУ в городе настолько ужасно, что украинское командование шлёт туда исключительно добровольцев. Такая информация появилась в издании New York Times.

Фото: rusvesna.su

"Если вы входите в Бахмут, вы должны знать, что вы можете не выбраться оттуда", — процитировало издание одного из украинских бойцов.

ВСушники признаются, что находиться сейчас в Артёмовске сродни "безумию", потому что город постоянно обстреливается российскими военными.

"Обстрелы не прекращаются", — добавили украинские военные.

Ранее Минобороны РФ сообщило о продолжении боёв в западной части Артёмовска силами штурмовых отрядов. В ведомстве добавили, что продвижение в городе приносит свои плоды — российским военным удалось занять более удачный оборонительный рубеж.