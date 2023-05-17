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МК: после удара "Кинжалом" по американскому Patriot НАТО подняло тревогу на европейских базах

1:19
Силовые структуры

В мире активно обсуждают ночной противовоздушный бой в Киеве, в результате которого гиперзвуковая российская ракета "Кинжал" уничтожила две зенитные батареи самого дорогостоящего в мире американского комплекса Patriot PAC-3. На его основе строится противовоздушная и противоракетная оборона не только США, но и их ближайших союзников.

МК: после удара "Кинжалом" по американскому Patriot НАТО подняло тревогу на европейских базах
Фото: Kremlin.ru

Последствия удара "Кинжала" Соединённым Штатам предстоит зализывать ещё долго. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель "МК" Сергей Вальченко.

Теперь союзники, которым США выделили Patriot, понимают, что не удастся спрятаться под "зонтиком" этих ЗРК.

"В соцсетях появилась информация со ссылкой на турецкие источники, что сразу же после киевских событий в НАТО прошло экстренное совещание на тему усиления противовоздушной обороны военных аэродромов в Польше и Словакии, через которые идёт поток военных грузов на Украину", — отметил публицист.

В Европе хотят принять экстренные меры для усиления ПВО, а главное в том, что "самая крутая зенитная ракета, самого крутого ЗРК США, оказалась бессильна перед "Кинжалом", заключил автор статьи.

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Что такое Кинжал и на что он способен?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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