МК: после удара "Кинжалом" по американскому Patriot НАТО подняло тревогу на европейских базах

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В мире активно обсуждают ночной противовоздушный бой в Киеве, в результате которого гиперзвуковая российская ракета "Кинжал" уничтожила две зенитные батареи самого дорогостоящего в мире американского комплекса Patriot PAC-3. На его основе строится противовоздушная и противоракетная оборона не только США, но и их ближайших союзников.

Фото: Kremlin.ru

Последствия удара "Кинжала" Соединённым Штатам предстоит зализывать ещё долго. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель "МК" Сергей Вальченко.

Теперь союзники, которым США выделили Patriot, понимают, что не удастся спрятаться под "зонтиком" этих ЗРК.

"В соцсетях появилась информация со ссылкой на турецкие источники, что сразу же после киевских событий в НАТО прошло экстренное совещание на тему усиления противовоздушной обороны военных аэродромов в Польше и Словакии, через которые идёт поток военных грузов на Украину", — отметил публицист.

В Европе хотят принять экстренные меры для усиления ПВО, а главное в том, что "самая крутая зенитная ракета, самого крутого ЗРК США, оказалась бессильна перед "Кинжалом", заключил автор статьи.

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