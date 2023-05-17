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В Киеве заявили, что США переложат ответственность за Украину на Европу

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Силовые структуры

Ваштингтон начинает выходить из украинского конфликта, "переваливая" ответственность за него на ЕС.

В Киеве заявили, что США переложат ответственность за Украину на Европу
Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасев.

Он отметил, что главным "подрядчиком" в конфликте будет Берлин.

"Италия, Германия, Франция заявили о новом пакете военной помощи. Я вижу, что американцы постепенно передают основную миссию военной и финансовой помощи Украине на Европу. Тем более, США уходят на выборы. Тема, может, пока ещё не очень выигрышная — военной помощи Украине", — в эфире израильского телеканала "Iton" сказал аналитик.

США всё же будут переключаться. До американских выборов и особенно после, конфликт на Украине будут европеизировать, возложив главную роль военной помощи на Германию, подытожил Карасев.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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