В Киеве заявили, что США переложат ответственность за Украину на Европу

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ваштингтон начинает выходить из украинского конфликта, "переваливая" ответственность за него на ЕС.

Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасев.

Он отметил, что главным "подрядчиком" в конфликте будет Берлин.

"Италия, Германия, Франция заявили о новом пакете военной помощи. Я вижу, что американцы постепенно передают основную миссию военной и финансовой помощи Украине на Европу. Тем более, США уходят на выборы. Тема, может, пока ещё не очень выигрышная — военной помощи Украине", — в эфире израильского телеканала "Iton" сказал аналитик.

США всё же будут переключаться. До американских выборов и особенно после, конфликт на Украине будут европеизировать, возложив главную роль военной помощи на Германию, подытожил Карасев.