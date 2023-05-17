Ваштингтон начинает выходить из украинского конфликта, "переваливая" ответственность за него на ЕС.
Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасев.
Он отметил, что главным "подрядчиком" в конфликте будет Берлин.
"Италия, Германия, Франция заявили о новом пакете военной помощи. Я вижу, что американцы постепенно передают основную миссию военной и финансовой помощи Украине на Европу. Тем более, США уходят на выборы. Тема, может, пока ещё не очень выигрышная — военной помощи Украине", — в эфире израильского телеканала "Iton" сказал аналитик.
США всё же будут переключаться. До американских выборов и особенно после, конфликт на Украине будут европеизировать, возложив главную роль военной помощи на Германию, подытожил Карасев.
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