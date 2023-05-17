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МК: Клинцевич объяснил, почему ПВО Польши испугалась ударившего по Киеву "Кинжала"

1:13
Силовые структуры

В Европе, похоже, допускают, что спецоперация России может перекинуться и на другие европейские страны. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с "МК".

МК: Клинцевич объяснил, почему ПВО Польши испугалась ударившего по Киеву "Кинжала"
Фото: Вадим Савицкий

Ряд европейских государств "купились" на рассказы об эффективности американской системы Patriot и сейчас испытали "холодный душ", считает аналитик.

По данным турецких источников, НАТО срочно созвало совещание на тему усиления противовоздушной обороны военных аэродромов в Польше и Словакии, через которые идёт поток грузов на Украину.

Собеседник издания считает, что экстренные меры, которые планируют предпринять страны НАТО являются следствием удара российской ракетой "Кинжал" по ЗРК Patriot последней модификации PAC-3 в центре Киева.

Польша, которая предоставила для Украины свои территории под складирование военной техники и вооружения, может ощутить силу и мощь российских "Кинжалов" на себе, допустил эксперт.

"Это стало реальной угрозой для Польши, которая всё больше и больше втягивается в конфликт и в какой-то опосредованной фазе второго этапа также может в него вступить", — добавил он.

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«КИНЖАЛ» В СЕРДЦЕ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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