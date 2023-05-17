Пропагандист Бутусов раскритиковал главу разведки Украины: остров Змеиный ударил по Киеву

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Остров Змеиный ударил по Киеву в самый неожиданный момент. В столице Украины начинается спор о том, как правильно нужно противостоять России.

Фото: Telegram

Известный украинский пропагандист Юрий Бутусов раскритиковал главу разведки страны Кирилла Буданова за то, что он больше внимания уделяет рекламе, чем выполнению своих обязанностей. Число интервью Буданова значительно превосходит число интервью Залужного, Сырского и других военачальников, пишет журналист.

Кроме этого, главе ГУР пришлось не сладко, так как его сотрудникам не удалось организовать операции на остров Змеиный, который в итоге Украина потеряла.

Напомним, Россия вывела свои войска с острова ещё в прошлом году в июне, но российские военные установили огневой контроль над территорией. Артиллерия ВС РФ не оставляет шанса украинским боевикам появиться на Змеином.

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