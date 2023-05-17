Повреждения системы Patriot на Украине оказались "минимальны", как утверждает неназванный чиновник США. Его слова приводит телеканал CNN.
"Повреждение системы Patriot после российской ракетной атаки минимальное", — сказано в сообщении.
По словам чиновника, для анализа состояния повреждённой установки Вашингтоном на Украину отправлен специальный инспектор.
После анализа американские эксперты сообщили, что система находится " в рабочем состоянии", а один из её главных элементов — радиолокационный компонент — не был затронут ударом. Поэтому американская сторона считает, что необходимости в вывозе Patriot для ремонта нет.
Согласно сообщению Минобороны РФ, в результате ночного удара гиперзвуковой российской ракетой "Кинжал" в числе прочего западного вооружения пострадал американский комплекс Patriot PAC-3.
В Пентагоне давать официальный комментарии по поводу повреждений ЗРК Patriot отказались в ответ на просьбу РИА Новости, отметив, что "им нечего сообщить по этому вопросу".
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.