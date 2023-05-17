CNN: в США заявили о "небольших повреждениях" системы Patriot после удара российского "Кинжала"

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Повреждения системы Patriot на Украине оказались "минимальны", как утверждает неназванный чиновник США. Его слова приводит телеканал CNN.

Фото: armenianreport.com

"Повреждение системы Patriot после российской ракетной атаки минимальное", — сказано в сообщении.

По словам чиновника, для анализа состояния повреждённой установки Вашингтоном на Украину отправлен специальный инспектор.

После анализа американские эксперты сообщили, что система находится " в рабочем состоянии", а один из её главных элементов — радиолокационный компонент — не был затронут ударом. Поэтому американская сторона считает, что необходимости в вывозе Patriot для ремонта нет.

Согласно сообщению Минобороны РФ, в результате ночного удара гиперзвуковой российской ракетой "Кинжал" в числе прочего западного вооружения пострадал американский комплекс Patriot PAC-3.

В Пентагоне давать официальный комментарии по поводу повреждений ЗРК Patriot отказались в ответ на просьбу РИА Новости, отметив, что "им нечего сообщить по этому вопросу".