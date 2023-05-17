Десантники ВС РФ разгромили отряд белорусских наёмников ВСУ в Артёмовске

Отряд белорусских наёмников из экстремистского батальона "Волат", воюющего на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ) ликвидирован в Артёмовске (Бахмуте) при попытке прорыва фронта на флангах. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: Телеграм

Издание пишет, что один белорусский нацист убит, десять получили ранения, а четверо числятся пропавшими без вести.

Как уточняют в белорусских экспертных каналах, националистов из "полка Калиновского" уничтожили российские десантники.

Ранее в Сети появилось видео, снятое боевиками ВСУ, как они попали под плотный артиллерийский огонь военных РФ под Бахмутом, когда вышли из подвала, в котором прятались.

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