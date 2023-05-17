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Вячеслав Гладков прокомментировал информацию об обстреле Белгородской области фосфорными бомбами

0:48
Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию об обстреле региона фосфорными боеприпасами из танка ВСУ. По его словам, она не соответствует действительности.

Вячеслав Гладков прокомментировал информацию об обстреле Белгородской области фосфорными бомбами
Фото: РИА Новости

"Мы взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками, перепроверили — неправда", — заявил Гладков.

Губернатор также отметил, что есть информация об использовании ВСУ фосфорных бомб. Пока, заявил Гладков, об этом еще рано говорить. Идёт следствие.

"Следователи были на месте, есть определенные признаки, но для того чтобы говорить, мне нужно подтверждение следственных органов, поэтому будет результат, то я обязательно сообщу", — сказал Гладков.

 

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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