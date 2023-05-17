Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию об обстреле региона фосфорными боеприпасами из танка ВСУ. По его словам, она не соответствует действительности.
"Мы взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками, перепроверили — неправда", — заявил Гладков.
Губернатор также отметил, что есть информация об использовании ВСУ фосфорных бомб. Пока, заявил Гладков, об этом еще рано говорить. Идёт следствие.
"Следователи были на месте, есть определенные признаки, но для того чтобы говорить, мне нужно подтверждение следственных органов, поэтому будет результат, то я обязательно сообщу", — сказал Гладков.
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