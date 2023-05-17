Безсонов: ВСУ крупными силами пошли в наступление на Соледарском направлении

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли сегодня крупные наступательные действия на Соледарском направлении в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

По его словам, противник пошёл в атаку со стороны Васюковки. На прорыв было брошено до батальона пехоты на БМП и БТР, а также до роты танков. Однако российские военные отбились. У ВСУ есть потери.

Ранее офицер НАТО заявил, что ВСУ понесли рекордные с 2014 года потери под Артёмовском и лишились целого полка убитыми только за один день.

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