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Кинопродюсера Роднянского заочно арестовали за фейки о российской армии

1:02
Силовые структуры

Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Роднянского* по обвинению в распространении фейков о действиях российской армии. Его объявили в международный розыск, пишет newizv.ru.

Кинопродюсера Роднянского заочно арестовали за фейки о российской армии
Фото: potokmedia.ru

"Басманным судом удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно в отношении Роднянского* и Вырыпаева* по обвинению в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ)", — пишет ТАСС.

По материалам дела, заседание состоялось 27 апреля. Защита Роднянского* обжаловала решение, но апелляции пока не установлено. Решение в отношении Вырыпаева* вступило в законную силу.

Оба фигуранта распространяли фейки по политическим мотивам, им грозит по 10 лет лишения свободы.

* - внесен в реестр иностранных агентов в РФ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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