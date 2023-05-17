Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Роднянского* по обвинению в распространении фейков о действиях российской армии. Его объявили в международный розыск, пишет newizv.ru.
"Басманным судом удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно в отношении Роднянского* и Вырыпаева* по обвинению в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ)", — пишет ТАСС.
По материалам дела, заседание состоялось 27 апреля. Защита Роднянского* обжаловала решение, но апелляции пока не установлено. Решение в отношении Вырыпаева* вступило в законную силу.
Оба фигуранта распространяли фейки по политическим мотивам, им грозит по 10 лет лишения свободы.
* - внесен в реестр иностранных агентов в РФ.
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