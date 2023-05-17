Военный лётчик оценил новейшую авиаракету РФ "Бронебойщик": прожигает броню и бетон

3:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Владимир Попов в беседе с Pravda.Ru высказался о серийном выпуске новейшей авиаракеты повышенной мощности "Бронебойщик".

Фото: youtube.com/Оружейный Мастер

Попов отметил, что в российском арсенале имеется достаточно управляемых и неуправляемых боевых ракет для армейской и фронтовой авиации.

Он уверен, что не составляет труда в техническом плане изготовить боеприпасы и ракеты. При этом, эксперт подчеркнул необходимость появления бронебойных управляемых и неуправляемых ракет.

"Техники вообще-то много. Но опасность её как боевого потенциала со стороны противника для наших войск тоже надо дифференцировать. То есть что "бить из пушки по воробьям"? Нужно чтобы один снаряд и одно техническое средство очень мощное, хорошо вооруженное прекращало свое существование. Это я говорю о танках, о БТР, о БМП, о боевых разведывательных машинах, разведывательно-диверсионных машинах или подвижных, мобильных системах ПВО на базе основных бронетанковых или колесной техники", — объяснил Попов.

Военный лётчик отметил важность создания ракеты с бронебойными качествами.

"Они характерны тем, что имеют именно не только кумулятивный заряд и снаряд сам, который прожигает броню или бетон, а ещё и массогабаритную систему — это сердечник мощный стальной или стальное лобовое покрытие, которое ещё динамически пробивает. Потому что скорость выстрела большая. И она используется ещё для пробития, для проламывания бетона, например, для пробития брони любой толщины", — высказал свою точку зрения эксперт.

Он сравнил новейшую разработку с управляемой противотанковой ракетой "Штурм".

"Танковый взвод — это когда 3-4 танка одновременно работают. Танковый батальон — это уже 3-4 взвода. Это уже около 30 танков будет работать. А если эта группировка будет идти в массовый прорыв отдельного направления, то, конечно, стрелять ракетой типа "Штурм", на Ми-24 всего 4 штуки могут быть. 4 танка уничтожили — надо уходить на дозарядку. А здесь в этом случае мы можем в блочной системе включить, допустим, 12 таких ракет сразу. 2 блока — уже 24 ракеты. Соответственно, мы и говорим, что все эти танки батальона может уничтожить один вертолёт с 2-3 заходов. Вот в чём дело", — рассказал военный лётчик.

Попов объяснил, что подобная ракета есть на вооружении Великобритании в пробной версии. Снаряды её начинены обеднённым ураном для того, чтобы пробивать очень мощную броню или бетонные укрытия.

Ранее военный эксперт рассказал об оружии РФ, способном перехватывать британские ракеты Storm Shadow.

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