Политолог Сергей Марков рассказал о причинах, которые заставляют армию РФ штурмовать небольшие города вместо того, чтобы вести масштабное наступление.
Марков назвал штурмы Бахмута, Авдеевки, Марьинки кровавыми.
"Не лучше ли делать прорывы? Обходы? Окружения? Почему этого нет? Это один из горьких вопросов у наших людей", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Политический эксперт предположил, что артиллерия ВС РФ уступает по дальности западной артиллерии, находящейся в распоряжении ВСУ. По мнению Маркова, у России хуже космическая разведка и разведка, получаемая с помощью БПЛА.
Он объяснил, что только после того, как данные недостатки будут устранены, станут возможными прорывы и обходы.
"Пока в полях наступать нельзя, армия России наступает в городах, где дальность артиллерии и космическая разведка не имеют значения", — выразил свою точку зрения политолог.
Ранее Сергей Марков объяснил, почему в зоне проведения спецоперации на Украине нет современных танков.
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