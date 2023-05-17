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Марков объяснил, почему армия РФ не может вести масштабное наступление

1:13
Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал о причинах, которые заставляют армию РФ штурмовать небольшие города вместо того, чтобы вести масштабное наступление.

Марков объяснил, почему армия РФ не может вести масштабное наступление
Фото: Вадим Савицкий

Марков назвал штурмы Бахмута, Авдеевки, Марьинки кровавыми.

"Не лучше ли делать прорывы? Обходы? Окружения? Почему этого нет? Это один из горьких вопросов у наших людей", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политический эксперт предположил, что артиллерия ВС РФ уступает по дальности западной артиллерии, находящейся в распоряжении ВСУ. По мнению Маркова, у России хуже космическая разведка и разведка, получаемая с помощью БПЛА.

Он объяснил, что только после того, как данные недостатки будут устранены, станут возможными прорывы и обходы.

"Пока в полях наступать нельзя, армия России наступает в городах, где дальность артиллерии и космическая разведка не имеют значения", — выразил свою точку зрения политолог.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему в зоне проведения спецоперации на Украине нет современных танков.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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