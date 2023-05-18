Под Артёмовском ликвидировали россиянина, воевавшего на стороне нацистов. Известно, что Дмитрий Авдеев с позывным "Авдей" состоял в нацисткой ультраправой группировке, сообщили военкоры.
Авдеев был уроженцем Волгоградской области, но участвовал в боях на стороне украинских националистов из отряда "Юг" группировки "Украинской добровольческой армии".
"Ликвидирован боевик отряда "Юг" УДА из Волгоградской области. Воевал в составе 28-й ОМБр ВСУ.
Дмитрий Авдеев, позывной Авдей", — пишет "Русская весна".
Как именного умер примкнувший к нацистам россиянин, СМИ не уточняют.
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