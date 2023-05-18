"РВ": Под Артёмовском ликвидировали россиянина, воевавшего на стороне нацистов

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Под Артёмовском ликвидировали россиянина, воевавшего на стороне нацистов. Известно, что Дмитрий Авдеев с позывным "Авдей" состоял в нацисткой ультраправой группировке, сообщили военкоры.

Фото: youtube.com/BBC News Україна

Авдеев был уроженцем Волгоградской области, но участвовал в боях на стороне украинских националистов из отряда "Юг" группировки "Украинской добровольческой армии".

"Ликвидирован боевик отряда "Юг" УДА из Волгоградской области. Воевал в составе 28-й ОМБр ВСУ.

Дмитрий Авдеев, позывной Авдей", — пишет "Русская весна".

Как именного умер примкнувший к нацистам россиянин, СМИ не уточняют.