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Масштабный комбинированный удар ВС РФ по Украине. Тревога ревёт по всей стране

0:50
Силовые структуры

Украина под мощным массированным комбинированный ударом ВС России, сообщают СМИ. Первые сильные взрывы прозвучали в Полтавской области.

Масштабный комбинированный удар ВС РФ по Украине. Тревога ревёт по всей стране
Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Осуществлён запуск шаров с угловым отражателем для "фейка" воздушных целей и перегрузки ПВО ВСУ, сообщают источники.

"Первые взрывы на Полтавщине. Также враг фиксирует Су-34/су-35 на подлёте к потенциальным пускам КАБ в сторону Херсонской и Запорожской областей", — передаёт сводку украинских СМИ "Русская весна".

Воздушная тревога объявлена:

  • в Киеве,
  • в Киевской,
  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Одесской,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Николаевской,
  • Харьковской,
  • Днепропетровской областях.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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