Масштабный комбинированный удар ВС РФ по Украине. Тревога ревёт по всей стране

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина под мощным массированным комбинированный ударом ВС России, сообщают СМИ. Первые сильные взрывы прозвучали в Полтавской области.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Осуществлён запуск шаров с угловым отражателем для "фейка" воздушных целей и перегрузки ПВО ВСУ, сообщают источники.

"Первые взрывы на Полтавщине. Также враг фиксирует Су-34/су-35 на подлёте к потенциальным пускам КАБ в сторону Херсонской и Запорожской областей", — передаёт сводку украинских СМИ "Русская весна".

Воздушная тревога объявлена:

в Киеве,

в Киевской,

Житомирской,

Винницкой,

Одесской,

Черниговской,

Черкасской,

Кировоградской,

Полтавской,

Сумской,

Николаевской,

Харьковской,

Днепропетровской областях.