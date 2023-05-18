Украина под мощным массированным комбинированный ударом ВС России, сообщают СМИ. Первые сильные взрывы прозвучали в Полтавской области.
Осуществлён запуск шаров с угловым отражателем для "фейка" воздушных целей и перегрузки ПВО ВСУ, сообщают источники.
"Первые взрывы на Полтавщине. Также враг фиксирует Су-34/су-35 на подлёте к потенциальным пускам КАБ в сторону Херсонской и Запорожской областей", — передаёт сводку украинских СМИ "Русская весна".
Воздушная тревога объявлена:
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