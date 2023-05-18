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Польша и Прибалтика хотят спрятаться от России за проигравшей Украиной

1:10
Силовые структуры

СВО развивается совсем не так, как желал бы Запад и Киев.

Польша и Прибалтика хотят спрятаться от России за проигравшей Украиной
Фото: dziennik-polityczny.com

Скромные успехи ВСУ на фоне эффективных ударов ВКС РФ вынуждают западных кураторов Банковой искать другие пути решения ситуации.

По последней информации ЦРУ, группа стран ЕС во главе с Варшавой тайно призывает президента Зеленского остановить военные действия. Даже ценой отставки, пишет "Украина.ру" со ссылкой на обозревателя Антона Трофимова.

Евролимитрофы боятся, что после окончания военных действий российская граница подойдет к ним максимально близко.

"И в полном соответствии с логикой "шакалов Европы" они ждут соответствующего наказания. Именно этим и объясняется их желание как можно скорее закончить военную стадию конфликта. Существование украинского государства, даже в урезанном виде, видится полякам и прибалтам главным залогом собственной безопасности", — пишет публицист.

И остались ли шансы у Прибалтики и Польши принудить Киев к мирным переговорам, риторическим вопросом подытожил обозреватель?

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Россия наносит удары по "центрам управления" в Киеве?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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