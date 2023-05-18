СВО развивается совсем не так, как желал бы Запад и Киев.
Скромные успехи ВСУ на фоне эффективных ударов ВКС РФ вынуждают западных кураторов Банковой искать другие пути решения ситуации.
По последней информации ЦРУ, группа стран ЕС во главе с Варшавой тайно призывает президента Зеленского остановить военные действия. Даже ценой отставки, пишет "Украина.ру" со ссылкой на обозревателя Антона Трофимова.
Евролимитрофы боятся, что после окончания военных действий российская граница подойдет к ним максимально близко.
"И в полном соответствии с логикой "шакалов Европы" они ждут соответствующего наказания. Именно этим и объясняется их желание как можно скорее закончить военную стадию конфликта. Существование украинского государства, даже в урезанном виде, видится полякам и прибалтам главным залогом собственной безопасности", — пишет публицист.
И остались ли шансы у Прибалтики и Польши принудить Киев к мирным переговорам, риторическим вопросом подытожил обозреватель?
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Чеченский боевик, который воевал на стороне Украины, убил спецназовцев ВСУ. Так он отомстил за "Ахмат".