Кличко подтвердил несколько мощных взрывов в разных районах Киева

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мэр Киева Виталий Кличко утром 18 мая подтвердил, что ракеты ВКС РФ достигли своих целей, и в столице Украины гремят взрывы.

По словам киевского градоначальника, серьёзные повреждения получили объекты в Дарницком и Днепропетровском районах города. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях, но уточнил, что пострадавших в результате удара нет.

Кем временем киевляне начали публиковать в соцсетях видеоролики с столбами дыма над украинской столицей. По словам журналиста Александра Неукропного, несколько ракет, выпущенных комплексами противовоздушной обороны ВСУ, упали на жилые дома.

Ранее военный эксперт озвучил список уничтоженных ракетами ВКС РФ военных объектов в Одессе.