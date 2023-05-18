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Силовые структуры

Мэр Киева Виталий Кличко утром 18 мая подтвердил, что ракеты ВКС РФ достигли своих целей, и в столице Украины гремят взрывы.

По словам киевского градоначальника, серьёзные повреждения получили объекты в Дарницком и Днепропетровском районах города. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях, но уточнил, что пострадавших в результате удара нет.

Кем временем киевляне начали публиковать в соцсетях видеоролики с столбами дыма над украинской столицей. По словам журналиста Александра Неукропного, несколько ракет, выпущенных комплексами противовоздушной обороны ВСУ, упали на жилые дома.

Ранее военный эксперт озвучил список уничтоженных ракетами ВКС РФ военных объектов в Одессе.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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