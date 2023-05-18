В США заметили современный танк российского производства Т-72

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В США на автозаправочной станции заметили второй современный танк российского производства чуть за месяц. Речь идёт о танке Т-72, который обнаружил 13 мая отставной техник-электронщик военно-морского флота из Мичигана Дэйв Троян. Об этом пишет издание The Drive.

Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/t-72-tank-with-possible-tie-to-ukraine-spotted-at-u-s-gas-station

Напомним, в апреле на стоянке большегрузных машин в штате Луизиана был замечен российский танк Т-90, захваченный украинской армией в Харьковской области осенью прошлого года.

Издание предполагает, что в последнем случае Троян, вероятно, видел танк Т-72, из числа тех девяноста единиц, которые ремонтирует чешская компания для вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Я посмотрел на грузовик, который остановился, чтобы заправиться, и я сразу узнал, что он тащил российский танк. Танк был укомплектован лобовой реактивной бронёй", — рассказал отставной военный.

Ему также удалась сделать снимки танка, когда водитель отвлёкся. На переднем правом крыле он заметил этикетку, на которой было указано, что техника направляется в испытательный центр в Абердине. То есть туда же, куда и ранее трофейный Т-90.

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