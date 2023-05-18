Вашингтон должен подготовиться к тому, что армия РФ продолжит наносить удары по американским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot, переданным Киеву. Об этом сообщает The Drive.
По словам автора портала Тайлера Роговэя, система Patriot — привлекательная цель для Воздушно-космических сил (ВКС) РФ из-за своих несовершенств. Он отметил, что с радаров ЗРК идёт массивная электромагнитная сигнатура, которая раскрывает их местоположение. Как пояснил обозреватель, для перемещения комплекса требуется много времени.
"Patriot был обречён на то, чтобы подвергаться прямым атакам РФ, как только он прибудет на Украину", — сказано в материале.
Роговэй добавил, что украинцы считали комплексы Patriot "непробиваемыми щитами", однако на самом деле у этих систем нашлось большое количество слабых мест, которыми пользуются ВКС России. Он не исключил уничтожения целых батарей ЗРК в результате "сложных и жестоких" атак.
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