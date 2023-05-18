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РИА Новости: ВС Украины подставили потративших миллионы долларов впустую западных союзников

1:05
Силовые структуры

Накануне ВС РФ уничтожили зенитно-ракетный комплекс Patriot, переданный ВСУ в рамках военной поддержки от США. Американские СМИ отметили, что ЗРК действительно получил повреждения. Однако, по их мнению, он полностью уничтожен не был. Обозреватель РИА Новости Андрей Коц рассказал, как киевский режим потратил миллионы долларов впустую и подставил своих союзников.

РИА Новости: ВС Украины подставили потративших миллионы долларов впустую западных союзников
Фото: flickr.com/ Dennis van Zuijlekom

В частности, он напомнил, что Patriot — самый дорогой комплекс, который ВСУ получали от стран НАТО. Однако его цена не спасла от точного удара гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ВС России. В Минобороны РФ сообщили, что скорость снаряда позволила поразить ЗРК.

В преддверии контрнаступления ВСУ ставки для стран Запада очень высоки. Поэтому уничтожение или, как утверждают американские СМИ, повреждение Patriot может стать ударом по решимости союзников поставлять Киеву современные военные технологии, отметил Коц.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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