МК: разведчик Клупов рассказал, какие секреты помог раскрыть найденный в Чёрном море дрон США

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведывательно-ударный беспилотниик ВВС США MQ9 Reaper, который упал в марте в Чёрное море около Крыма, а затем был найден российскими поисковыми службами, помог раскрыть ряд технических секретов. Об этом рассказал ветеран военной разведки Герой России Рустем Клупов в интервью "МК".

Фото: By The National GuardTech. Sgt. Neil Ballecer - California Naitonal Guard, Public Domain

По словам разведчика, находка позволит узнать многое о системах управления и наблюдения этим беспилотником. Гораздо больший интерес представляет вся электронная начинка дрона, чем сам аппарат, добавил собеседник издания.

Интересны, конечно, также и компоновка, то, из каких композитных материалов сделан дрон, технические решения в его эксплуатации, добавил военный эксперт.

По его мнению, полученную информацию можно использовать как для совершенствования российской авиационной техники подобного типа, так и для борьбы с такими же беспилотниками.

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