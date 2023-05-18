Центр Разумкова: украинцы просят "ядерного огня и щита"

2:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Граждане Украины призывают вернуть в страну ядерное оружие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова. За эту идею выступило большинство населения.

Фото: ChatGPT "ядерный взрыв в украинском городе"

Журналисты украинского "Зеркала недели" отмечают - несмотря на то, что правительство явно не планировало реализацию подобной идеи, запрос в обществе на такое решение присутствует.

"За" идею восстановления ядерного "щита" Украины" высказались 47,8% опрошенных.

52% полагают, что ТЯО будет сдерживать Россию,

48,5% считают, что ТЯО будет удерживать от возможных враждебных шагов другие соседние страны.

Что характерно, 44,6% респондентов не боятся того, что от Украины отвернутся ее союзники.

Примерно четверть опрошенных высказалась "против", а 30,4% опрошенных не знают ответа на вопрос, поскольку не могут выбрать между ядерным "огнем, мечом и щитом" и риском утраты Украиной поддержки Запада. Да и идея победы в противостоянии с Россией до сих пор жива в сознании общества.

В материале издания говорится, что так люди голосуют от отчаяния и усталости от жизни в условиях военных действий.

Украинцы рассуждают так — раз их не берут в НАТО и не дают реальные гарантии безопасности, решение с ядерным оружием является самым осмысленным, но есть риск потерять столь необходимую помощь и поддержку западных партнеров. Поэтому на сайте Владимира Зеленского вновь появилась петиция с требованием ядерного оружия для Украины.

Ранее там же была размещена петиция с требованием не использовать британские боеприпасы с обеднённым ураном — как раз перед ударом России по складу в Хмельником, вызвавшим всплеск радиации и висмута в городе и даже Польше.