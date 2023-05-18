Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В США вспомнили о предупреждении Путина после удара по ЗРК Patriot на Украине
Продюсер Сергей Лавров высказался о "запрещённом списке" артистов в России
Алла Пугачёва и Наина Ельцина передали в суд характеристики на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*
"Валет" в сигнализации: что это и зачем он нужен
Почему автомобильные манометры врут
Врач Народовская объяснила, почему длительное отсутствие зуба опасно для организма
Певица Полина Гагарина ответила поклонникам, критикующим её фигуру
Отоларинголог Зайцев предупредил о развитии онкологии из-за смога от горящих лесов
"Фонтанка" проинформировала о популярных направлениях для отдыха среди граждан РФ летом 2023 года

Центр Разумкова: украинцы просят "ядерного огня и щита"

2:00
Силовые структуры

Граждане Украины призывают вернуть в страну ядерное оружие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова. За эту идею выступило большинство населения.

Центр Разумкова: украинцы просят "ядерного огня и щита"
Фото: ChatGPT "ядерный взрыв в украинском городе"

Журналисты украинского "Зеркала недели" отмечают - несмотря на то, что правительство явно не планировало реализацию подобной идеи, запрос в обществе на такое решение присутствует.

"За" идею восстановления ядерного "щита" Украины" высказались 47,8% опрошенных.

  • 52% полагают, что ТЯО будет сдерживать Россию,
  • 48,5% считают, что ТЯО будет удерживать от возможных враждебных шагов другие соседние страны.

Что характерно, 44,6% респондентов не боятся того, что от Украины отвернутся ее союзники.

Примерно четверть опрошенных высказалась "против", а 30,4% опрошенных не знают ответа на вопрос, поскольку не могут выбрать между ядерным "огнем, мечом и щитом" и риском утраты Украиной поддержки Запада. Да и идея победы в противостоянии с Россией до сих пор жива в сознании общества.

В материале издания говорится, что так люди голосуют от отчаяния и усталости от жизни в условиях военных действий.

Украинцы рассуждают так — раз их не берут в НАТО и не дают реальные гарантии безопасности, решение с ядерным оружием является самым осмысленным, но есть риск потерять столь необходимую помощь и поддержку западных партнеров. Поэтому на сайте Владимира Зеленского вновь появилась петиция с требованием ядерного оружия для Украины.

Ранее там же была размещена петиция с требованием не использовать британские боеприпасы с обеднённым ураном — как раз перед ударом России по складу в Хмельником, вызвавшим всплеск радиации и висмута в городе и даже Польше.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии

В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.

"Турпром": туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ в Анталии
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Пресс-секретарь Белого дома резко завершила брифинг после вопроса о России
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Последние материалы
Почему автомобильные манометры врут
Врач Народовская объяснила, почему длительное отсутствие зуба опасно для организма
Певица Полина Гагарина ответила поклонникам, критикующим её фигуру
Центр Разумкова: украинцы просят "ядерного огня и щита"
Отоларинголог Зайцев предупредил о развитии онкологии из-за смога от горящих лесов
"Фонтанка" проинформировала о популярных направлениях для отдыха среди граждан РФ летом 2023 года
Продюсер "Маски" Сумачёва назвала необоснованной критику Виктории Дайнеко в адрес шоу
Врач-гинеколог Андреева назвала обязательные анализы для женщин после 40 лет
Алексей Рыжков: "Небоскрёбы меняются, но остаются актуальными"
Эрдоган рассказал, как встретился в отеле с 25-ю куртизанками. Слушатели плакали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников