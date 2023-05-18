Граждане Украины призывают вернуть в страну ядерное оружие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова. За эту идею выступило большинство населения.
Журналисты украинского "Зеркала недели" отмечают - несмотря на то, что правительство явно не планировало реализацию подобной идеи, запрос в обществе на такое решение присутствует.
"За" идею восстановления ядерного "щита" Украины" высказались 47,8% опрошенных.
Что характерно, 44,6% респондентов не боятся того, что от Украины отвернутся ее союзники.
Примерно четверть опрошенных высказалась "против", а 30,4% опрошенных не знают ответа на вопрос, поскольку не могут выбрать между ядерным "огнем, мечом и щитом" и риском утраты Украиной поддержки Запада. Да и идея победы в противостоянии с Россией до сих пор жива в сознании общества.
В материале издания говорится, что так люди голосуют от отчаяния и усталости от жизни в условиях военных действий.
Украинцы рассуждают так — раз их не берут в НАТО и не дают реальные гарантии безопасности, решение с ядерным оружием является самым осмысленным, но есть риск потерять столь необходимую помощь и поддержку западных партнеров. Поэтому на сайте Владимира Зеленского вновь появилась петиция с требованием ядерного оружия для Украины.
Ранее там же была размещена петиция с требованием не использовать британские боеприпасы с обеднённым ураном — как раз перед ударом России по складу в Хмельником, вызвавшим всплеск радиации и висмута в городе и даже Польше.
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