Марков объяснил, почему жители Украины боятся российской армии

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков уверен, что план Владимира Зеленского в Бахмуте состоял в том, чтобы продемонстрировать жителям Украины разрушительную силу армии России.

Фото: yakutsk.ru

Марков считает, что Зеленский на примере Бахмута решил показать стойкость духа ВСУ, чтобы получить от стран Запада больше оружия.

Политолог предполагает, что президент Украины хотел показать, что "приход армии России означает не освобождение от русофобской диктатуры, а тотальное разрушение их города".

Марков убеждён, что значительная часть жителей Украины хотела бы повторить крымский опыт.

"Многие на Украине хотели бы пойти по пути Крыма. Немногие хотели бы пойти по пути Донецка и Луганска. А по пути Бахмута и Мариуполя пойти не захочет никто, — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Зеленский старается сделать так, чтобы жители других регионов Украины боялись прихода армии РФ, глядя на участь Бахмута и Мариуполя.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему армия РФ не может вести масштабное наступление.