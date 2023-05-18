Не боясь репрессий: украинцы продолжают информировать русских о позициях ВСУ

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Людей, которые помогают ВС РФ в борьбе с киевской властью, продолжают задерживать.

Фото: https://t.me/stranaua/99542

К примеру, в Запорожье был задержан таксист, выявляющий позиции армии Украины и передающий их России, сообщает пресс-служба СБУ.

Сам населённый пункт силовики не называют, но речь идёт о "прифронтовых районах" области, а задержанный украинец — экс-сотрудник налоговой милиции.

Сообщается, что в марте его дистанционно завербовали в ФСБ для сбора разведывательных данных о местах базирования ВСУ. Больше всего его интересовали координаты позиций украинской морской пехоты на Мелитопольском направлении.

"Агрессор хотел получить от своего агента точные геолокации ж/д мостов и объектов энергетики в области. Для сбора информации он объезжал местность под видом водителя такси и производил видеосъемку с помощью скрытого регистратора и мобильного телефона", — цитирует спецслужбу Украины "ПолитНавигатор".

Теперь ему грозит "пожизненное" по ст. "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

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