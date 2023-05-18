Балицкий рассказал о потере Киевом шансов на контрнаступление в Запорожье

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, готовность Киева к контрнаступлению можно расценить как довольно низкую.

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"Если говорить, какая готовность сегодня противника к контрнаступлению, то мы видим, что она достаточно низкая", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Врио главы региона подчеркнул, что ВС РФ вели подготовку к наступательным действиям ВСУ с осени, накопив к настоящему моменту достаточно сил и мощностей для отражения любых атак.

У украинской стороны был осенью шанс на наступление, однако она его упустила, уверен политик.

"С высокой долей вероятности они потеряли свой шанс это сделать осенью", — добавил Балицкий.