По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, готовность Киева к контрнаступлению можно расценить как довольно низкую.
"Если говорить, какая готовность сегодня противника к контрнаступлению, то мы видим, что она достаточно низкая", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Врио главы региона подчеркнул, что ВС РФ вели подготовку к наступательным действиям ВСУ с осени, накопив к настоящему моменту достаточно сил и мощностей для отражения любых атак.
У украинской стороны был осенью шанс на наступление, однако она его упустила, уверен политик.
"С высокой долей вероятности они потеряли свой шанс это сделать осенью", — добавил Балицкий.
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