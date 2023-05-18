Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Баранец: "Над нашей головой уже открыл свою пасть волк Третьей мировой войны"
Полковник ВСУ Свитан назвал два наступательных периода ВСУ: Первый — выход на Азовское побережье
МК: расстрелявшего спецназовцев ВСУ чеченца Джамбетова заподозрили в "двойном агентстве"
Молдавия объявила о ликвидации зависимости от газа из России. Но есть нюанс
FT: Зеленский хочет обсудить мирный план по Украине без России
Как правильно проверить вариатор подержанного автомобиля
В Нижнем Тагиле во время пожара от замкнувшего холодильника погиб местный житель
На телеканале ТНТ прервали показ сериала Семёна Слепакова*
РВ: дрон ВСУ снял, как укрепрайон боевиков в Бахмуте заваливают тоннами снарядов

Shot: до 10 украинских диверсантов убиты при попытке прорыва в Россию

0:40
Силовые структуры

Сегодня 20 украинских диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области. До 10 человек из них уничтожены. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Shot: до 10 украинских диверсантов убиты при попытке прорыва в Россию
Фото: ВКонтакте

Отмечается, что атака была успешно отражена российскими пограничниками. Бой начался ночью, к рассвету диверсанты отступили. Других подробностей произошедшего пока нет.

Ранее сегодня военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что Киев сосредоточил ударную группировку войск на Запорожском направлении, которое выбрано одним из основных в ходе запланированного наступления.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дрон ВСУ показал бои в Бахмуте
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии

В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.

"Турпром": туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ в Анталии
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Пресс-секретарь Белого дома резко завершила брифинг после вопроса о России
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Последние материалы
МК: расстрелявшего спецназовцев ВСУ чеченца Джамбетова заподозрили в "двойном агентстве"
Молдавия объявила о ликвидации зависимости от газа из России. Но есть нюанс
FT: Зеленский хочет обсудить мирный план по Украине без России
Как правильно проверить вариатор подержанного автомобиля
В Нижнем Тагиле во время пожара от замкнувшего холодильника погиб местный житель
На телеканале ТНТ прервали показ сериала Семёна Слепакова*
Shot: до 10 украинских диверсантов убиты при попытке прорыва в Россию
РВ: дрон ВСУ снял, как укрепрайон боевиков в Бахмуте заваливают тоннами снарядов
Балицкий рассказал о потере Киевом шансов на контрнаступление в Запорожье
Аsia Times: у Зеленского начнутся проблемы, когда украинцы узнают правду об Артёмовске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников