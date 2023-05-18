Shot: до 10 украинских диверсантов убиты при попытке прорыва в Россию

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня 20 украинских диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области. До 10 человек из них уничтожены. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Фото: ВКонтакте

Отмечается, что атака была успешно отражена российскими пограничниками. Бой начался ночью, к рассвету диверсанты отступили. Других подробностей произошедшего пока нет.

Ранее сегодня военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что Киев сосредоточил ударную группировку войск на Запорожском направлении, которое выбрано одним из основных в ходе запланированного наступления.

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