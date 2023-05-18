Военкор Коц показал колонну с танками Leopard и БМП Bradley в Харьковской области

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Харьковской области местные жители заметили переброску бронетехники НАТО, поставленной Киеву западными партнёрами. Видео, присланное подписчиками, опубликовал в своём Telegram-канале военный журналист Александр Коц.

Колонна танков Леопард

На ролике видно, что вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают куда-то накрытые маскировочной сеткой танки и БМП на автомобильных тягачах.

Репортёр отметил, что по виду под маскировкой скрывается что-то очень похожее на немецкие танки "Леопард" и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Военкор добавил, что видео снято в населённом пункте Тарановка.

Ранее военный эксперт Даниил Безсонов рассказал об уничтожении танка "Леопард" при попытке прорыва ВСУ под Соледаром.