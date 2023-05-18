The War Zone: ВС РФ сорвали планы контрнаступления Киева, ударив по базе в Хмельницком

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Огромный огненный шар, появившийся в небе после сильнейшего взрыва в Хмельницком, скорее всего, стал результатом взрыва на украинской военной базе, на которой находилось самое современное западное вооружение, переданное Западом Киеву для контрнаступления.

Фото: mil.ru

Об этом написал журналист Тайлер Роговей в статье для The War Zone.

Журналист подчеркнул, что склада с западным вооружением после удара ВС РФ теперь просто не существует.

"Там могло храниться новое оружие, использовавшееся для подпитки военных действий. Последние спутниковые снимки показывают, что склад боеприпасов и взрывчатки к западу от украинского города Хмельницкий буквально стерт с лица Земли", — отмечается в статье.

Автор напомнил, что размеры ликвидированного склада были совсем не маленькими — 0,8 км шириной.

Согласно сообщению Минобороны РФ, под Николаевом и под Хмельницким были уничтожены склады боеприпасов ВСУ.