Огромный огненный шар, появившийся в небе после сильнейшего взрыва в Хмельницком, скорее всего, стал результатом взрыва на украинской военной базе, на которой находилось самое современное западное вооружение, переданное Западом Киеву для контрнаступления.
Об этом написал журналист Тайлер Роговей в статье для The War Zone.
Журналист подчеркнул, что склада с западным вооружением после удара ВС РФ теперь просто не существует.
"Там могло храниться новое оружие, использовавшееся для подпитки военных действий. Последние спутниковые снимки показывают, что склад боеприпасов и взрывчатки к западу от украинского города Хмельницкий буквально стерт с лица Земли", — отмечается в статье.
Автор напомнил, что размеры ликвидированного склада были совсем не маленькими — 0,8 км шириной.
Согласно сообщению Минобороны РФ, под Николаевом и под Хмельницким были уничтожены склады боеприпасов ВСУ.
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