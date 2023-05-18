Шурыгин: поступила заслуживающая доверия информация о пропавшем главкоме ВСУ Валерии Залужном

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Владислав Шурыгин поделился информацией о местонахождении пропавшего главнокомандующего вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Аналитик написал в своём Telegram-канале, что сведения получены от источника в Киеве, заслуживающего доверия.

Фото: sts.sumy.ua

Главком ВСУ находится в главном военном клиническом госпитале в Киеве в отделении реанимации после неудачной операции по протезированию. Залужный получил травму одного важного органа и обратился к медикам за помощью, заявил источник в ближайшем окружении начальника разведки Украины Кирилла Буданова.

Операция была проведена с участием вызванных для этого видных немецких пластических хирургов, но после операции на фоне диабета второго типа началось осложнение, протез не прижился и начался абсцесс, справиться с которым пока не удаётся. По словам источника, состояние тяжёлое, резюмировал аналитик.

Ранее в украинских соцсетях стали распространяться слухи, что Залужный якобы умер 16 мая и находится сейчас в одном из моргов Киева. Однако никаких подтверждений этого пока не было.

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