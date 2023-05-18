Анна Маляр: в Артёмовске наблюдается значительное усиление ВС РФ

В Артёмовске произошло заметное усиление российских войск. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Фото: b2bleadsolution.com

"Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку", — написала Маляр в своём Telegram-канале.

Заместитель украинского министра обороны добавила, что под контролем украинских подразделений остаётся юго-запад Артёмовска.

Помимо этого, в южных пригородах Артёмовска сейчас продолжаются ожесточённые бои, добавила украинская чиновница.

18 мая врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артёмовск будет освобождён совсем скоро. По его словам, ситуацию в положительную сторону изменило усиление флангов.