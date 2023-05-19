Посол Вадим Пристайко предрёк Украине "ужасное лето" в связи с контрнаступлением ВСУ

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко призвал граждан страны готовиться к "ужасному лету" в связи с планируемым контрнаступлением Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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По его словам, наступательная операция Киева будет сопряжена с высокими потерями в рядах украинской армии. Он напомнил, что за время конфликта много военнослужащих ВСУ либо скончались, либо пропали без вести. Кроме того, посол подчеркнул: несколько миллионов украинцев покинули территорию государства.

"Я знаю, что это может быть очень ужасное лето. И цена ужасна", — отметил Пристайко в эфире ITV.

Как пояснил дипломат, Запад ждёт слишком многого от наступления ВСУ, продолжая "давить" на Киев. Он не исключил ослабление поддержки со стороны США и их союзников в следующем году.

Ранее журналисты InfoBrics назвали Украину "лёгкой мишенью" для Вооружённых сил РФ из-за неспособности Киева улучшить противоракетную оборону.