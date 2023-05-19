Bloomberg: армия России изменила тактику и вооружение перед контрнаступлением ВСУ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Перед готовящимся наступлением вооружённых сил Украины (ВСУ) военные России изменили подход к боевым действиям и адаптировали технику. ВС РФ настроили систему ПВО и модернизировали танки, сделав их менее уязвимыми. Об этом пишут эксперты Bloomberg.

Фото: Вадим Савицкий

Аналитики издания утверждают, что за 15 месяцев конфликта на Украине армия России поменяла способ ведения военных действий и представляет значительную угрозу, так как Украина готовит крупное контрнаступление. Также в материале указывается, что изменение подхода Россией имеет значение не только для Киева, но и для НАТО.

Авторы статьи заявляют, что противовоздушную оборону российские военные выстроили вдоль фронта и модифицировали свои основные танки Т-80 и Т-72, сделав их менее уязвимыми для украинского противотанкового оружия.

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