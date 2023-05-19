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DR: "сдерживавшие" Россию солдаты НАТО стали жертвой необычной напасти

0:56
Силовые структуры

Датские солдаты, которые дислоцировались в рамках миссии НАТО в Латвии для "сдерживания" России, пострадали от необычной напасти. Они жили зимой в палатках, отапливаемых дизельными тепловыми пушками, которые загрязняли окружающий воздух. Из-за этого возник риск вреда здоровью военнослужащих, пишет издание DR Nyheder.

DR: "сдерживавшие" Россию солдаты НАТО стали жертвой необычной напасти
Фото: discover24.ru

В статье отмечается, что в лагерных палатках и на близлежащей местности было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам.

И. о. министра обороны Дании написал письмо в парламент, в котором заявил о том, что датские солдаты не должны жить в палатках с загрязнением воздуха. Военное ведомство начало расследование после замеров, сложившимся положением дел "недоволен и солдатский профсоюз Дании, заключили авторы публикации.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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