Перед отступлением военнослужащие ВСУ взрывали многоквартирные дома в Артёмовске, давая жителям только 15 минут на сборы и выход, рассказал в эвакуации бывший горожанин Александр Ступников.
Он пояснил, что вместе со своими соседями скрывался от боевых действий в подвале дома, когда их оттуда выгнали украинские солдаты.
"Утром я слышу стук в дверь. Вышел — стоит солдат, говорит: "Вам 15 минут, выходите сейчас будет тут кирдык, что-то страшное", — пояснил Ступников в интервью агентству РИА Новости.
Как только мирные жители успели спрятаться в соседнем подвале, добавил он, раздался сильный взрыв, и от многоэтажного дома остался только один подъезд. Таким же образом, по словам жителя Артёмовска, боевики поступили ещё с несколькими домами в квартале.
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