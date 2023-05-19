РИА Новости: солдаты ВСУ дали жильцам 15 минут на сборы и взорвали многоэтажки в Артёмовске

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Перед отступлением военнослужащие ВСУ взрывали многоквартирные дома в Артёмовске, давая жителям только 15 минут на сборы и выход, рассказал в эвакуации бывший горожанин Александр Ступников.

Фото: rusvesna.su

Он пояснил, что вместе со своими соседями скрывался от боевых действий в подвале дома, когда их оттуда выгнали украинские солдаты.

"Утром я слышу стук в дверь. Вышел — стоит солдат, говорит: "Вам 15 минут, выходите сейчас будет тут кирдык, что-то страшное", — пояснил Ступников в интервью агентству РИА Новости.

Как только мирные жители успели спрятаться в соседнем подвале, добавил он, раздался сильный взрыв, и от многоэтажного дома остался только один подъезд. Таким же образом, по словам жителя Артёмовска, боевики поступили ещё с несколькими домами в квартале.

Ранее американские эксперты заявили, что ЗРК Patriot выпустил полный залп по российскому "Кинжалу", но не смог попасть ни одной ракетой.