Рогов: ВСУ бьют по Энергодару Запорожской области из тяжёлых видов вооружений

Утром 19 мая Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наносить удары по Энергодару из тяжёлых видов вооружений.

Фото: Министерство обороны Украины

По словам представителя администрации Запорожской области, руководителя общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, местные жители слышат звуки выстрелов с 06:00. Он отметил, что зарегистрировано как минимум пять прилётов снарядов ВСУ на въезде в Энергодар.

"По городу наносятся удары из тяжёлых видов вооружений", — подтвердил чиновник в Telegram-канале.

Ранее Рогов сообщил, что Киев не спешит с контрнаступлением на Запорожском направлении, поскольку осознаёт высокий риск провала.