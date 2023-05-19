Утром 19 мая Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наносить удары по Энергодару из тяжёлых видов вооружений.
По словам представителя администрации Запорожской области, руководителя общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, местные жители слышат звуки выстрелов с 06:00. Он отметил, что зарегистрировано как минимум пять прилётов снарядов ВСУ на въезде в Энергодар.
"По городу наносятся удары из тяжёлых видов вооружений", — подтвердил чиновник в Telegram-канале.
Ранее Рогов сообщил, что Киев не спешит с контрнаступлением на Запорожском направлении, поскольку осознаёт высокий риск провала.
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