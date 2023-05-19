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Марочко: ВСУ перебрасывают резервы к Артёмовску

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Силовые структуры

Киев восполняет резерв: на данный момент армия Украины перебрасывает необходимые ресурсы к Артемовску (Бахмуту) в ДНР для продолжения боевых действий и поддержания санитарных нужд. Об этом официально заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ перебрасывают резервы к Артёмовску
Фото: РИА Новости

"В районе населённого пункта Артемовск и Часов Яр отмечены отдельные группы резервов, которые в сжатые сроки перебрасываются на те участки, где есть необходимость для восполнения безвозвратных и санитарных потерь".

Уточняется, что некая часть военнослужащих, которые должны заменить выбывших из строя сослуживцев, уже прибыла под Артёмовск.

Ранее, 18 мая, сообщалось о продолжении проведения операции по освобождению города ДНР. Активную роль исполняет ряд подразделений ВДВ.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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