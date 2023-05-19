Киев восполняет резерв: на данный момент армия Украины перебрасывает необходимые ресурсы к Артемовску (Бахмуту) в ДНР для продолжения боевых действий и поддержания санитарных нужд. Об этом официально заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населённого пункта Артемовск и Часов Яр отмечены отдельные группы резервов, которые в сжатые сроки перебрасываются на те участки, где есть необходимость для восполнения безвозвратных и санитарных потерь".
Уточняется, что некая часть военнослужащих, которые должны заменить выбывших из строя сослуживцев, уже прибыла под Артёмовск.
Ранее, 18 мая, сообщалось о продолжении проведения операции по освобождению города ДНР. Активную роль исполняет ряд подразделений ВДВ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.