Военные эксперты: победный бросок российской армии на Киев неминуем

2:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская оборонка медленно, но необратимо подстраивается под запросы СВО. Как заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, задача ВС РФ остается прежней. Для безопасности государства требуется полная демилитаризация Украины, но за три месяца такую задачу не решить, отмечают эксперты издания "Третья Мировая Война" 3MV.

Фото: Midjouney: Газета со статьей "Русские в Киеве"

В целом общество это уже осознало: русская военная машина "тяжелая, в чем-то неповоротливая, но когда разгонится, остановить ее уже невозможно".

Такого же мнения придерживается и Запад. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили усилия государства как по мобилизации оборонно-промышленного комплекса ОПК, так и создание "Систем и боеприпасов особого могущества" (это официальное название по ГОСТ), а также новых высокотехнологичных разработок.

Британцы поделились с украинцами разведданными, согласно которым Россия только за последние три месяца подготовила:

сотни Т-90С;

более 700 крылатых ракет;

больше тысячи управляемых бомб;

около 2000 БПЛА "Герань" разных модификаций

и так далее.

Россия справляется с нагрузкой самостоятельно, в то время как Украина является полностью зависимой от западной военной помощи.

Как заявил Euronews глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, без поддержки Запада война на Украине закончится буквально сразу, так как Киев неспособен защитить себя и "падет в считанные дни".

Также эксперты отметили, что впервые после Вьетнама на Украине столкнулись две разные военные школы и две разные технические мысли.

"Когда, наконец, Запад утвердится в мысли, что на защитников Украины полагаться невозможно, тогда и начнется новое наступление, победный бросок на Киев, из которого американцы будут вывозить "своих" вертолетами, как в Сайгоне в апреле 1975-го и Кабуле в августе 2021-го", — заключили военспецы.