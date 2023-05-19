Российская оборонка медленно, но необратимо подстраивается под запросы СВО. Как заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, задача ВС РФ остается прежней. Для безопасности государства требуется полная демилитаризация Украины, но за три месяца такую задачу не решить, отмечают эксперты издания "Третья Мировая Война" 3MV.
В целом общество это уже осознало: русская военная машина "тяжелая, в чем-то неповоротливая, но когда разгонится, остановить ее уже невозможно".
Такого же мнения придерживается и Запад. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили усилия государства как по мобилизации оборонно-промышленного комплекса ОПК, так и создание "Систем и боеприпасов особого могущества" (это официальное название по ГОСТ), а также новых высокотехнологичных разработок.
Британцы поделились с украинцами разведданными, согласно которым Россия только за последние три месяца подготовила:
Россия справляется с нагрузкой самостоятельно, в то время как Украина является полностью зависимой от западной военной помощи.
Как заявил Euronews глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, без поддержки Запада война на Украине закончится буквально сразу, так как Киев неспособен защитить себя и "падет в считанные дни".
Также эксперты отметили, что впервые после Вьетнама на Украине столкнулись две разные военные школы и две разные технические мысли.
"Когда, наконец, Запад утвердится в мысли, что на защитников Украины полагаться невозможно, тогда и начнется новое наступление, победный бросок на Киев, из которого американцы будут вывозить "своих" вертолетами, как в Сайгоне в апреле 1975-го и Кабуле в августе 2021-го", — заключили военспецы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.