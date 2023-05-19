Спикер ВВС ВСУ Игнат: командование ВС России изменило вектор ракетных ударов по Украине

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несмотря на то что киевские власти продолжают утверждать об атаках ВС РФ на гражданскую инфраструктуры Украины, спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат признал, что удары наносятся только по военным объектам.

Фото: csn-tv.ru

Представитель Вооруженных сил Украины отметил, что российские войска всё же сменили тактику, и теперь атаки ведутся с помощью самого разнообразного вооружения.

"Сейчас у россиян есть определенные цели, у каждой свой приоритет", — пояснил Игнат в интервью украинскому телеканалу.

По его словам, ВС РФ применяют различные боеприпасы для военных объектов, объектов критической инфраструктуры, важных стратегических объектов, оборонных предприятий, или складов с западной техникой и вооружением.

Ранее российский военный эксперт пришёл к выводу, что ошеломительный удар по Павлограду стал триумфом нашей разведки.