Посол Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко обратилась к западным партнёрам Киева с просьбой снизить ожидания от готовящегося контрнаступления украинской армии.
По её словам, Западу следует задуматься о том, чем ещё можно помочь Киеву для проведения успешной полномасштабной атаки.
"Мы говорим нашим международным партнёрам — потерпите, не давите так сильно", — отметила Галибаренко в беседе с LRT.
Она порекомендовала НАТО прекратить возлагать надежды на один удар Вооружённых сил Украины (ВСУ). Посол пояснила, что Киеву, скорее всего, придётся организовать несколько атак на линии соприкосновения. При этом Галибаренко подчеркнула: размер захваченных территорий может оказаться небольшим по итогам наступления.
Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что страну ждёт "ужасное лето", ведь Киев лишится большого количества солдат в ходе контрудара.
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