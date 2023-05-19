Посол Украины при НАТО Галибаренко призвала не ждать от наступления ВСУ слишком многого

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Посол Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко обратилась к западным партнёрам Киева с просьбой снизить ожидания от готовящегося контрнаступления украинской армии.

Фото: Министерство обороны Украины

По её словам, Западу следует задуматься о том, чем ещё можно помочь Киеву для проведения успешной полномасштабной атаки.

"Мы говорим нашим международным партнёрам — потерпите, не давите так сильно", — отметила Галибаренко в беседе с LRT.

Она порекомендовала НАТО прекратить возлагать надежды на один удар Вооружённых сил Украины (ВСУ). Посол пояснила, что Киеву, скорее всего, придётся организовать несколько атак на линии соприкосновения. При этом Галибаренко подчеркнула: размер захваченных территорий может оказаться небольшим по итогам наступления.

Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что страну ждёт "ужасное лето", ведь Киев лишится большого количества солдат в ходе контрудара.