Патрушев: на Европу надвигается радиация после уничтожения снарядов с ураном на Украине

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ликвидация складов ВСУ с боеприпасами, содержащими обеднённый уран, спровоцировала появление радиоактивного облака, которое движется в сторону европейских государств, следует из заявления секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

Фото: theins.ru

По его словам, Запад уже неоднократно вредил другим государствам. Он отметил, что именно США оказали давление на сателлитов, заставив передать снаряды с обеднённым ураном киевскому режиму.

"Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы", — подчеркнул Патрушев во время совещания в Сыктывкаре.

Секретарь Совбеза также подтвердил информацию об увеличении радиационного уровня на территории Польши. При этом он добавил, что Вашингтон не останавливает разработку химического и биологического оружия, в том числе на Украине.

Ранее военспец Сергей Колясников сообщил об уничтожении склада ВСУ с урановыми снарядами из Британии на территории Хмельницкой области.