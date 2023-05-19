Ликвидация складов ВСУ с боеприпасами, содержащими обеднённый уран, спровоцировала появление радиоактивного облака, которое движется в сторону европейских государств, следует из заявления секретаря Совбеза России Николая Патрушева.
По его словам, Запад уже неоднократно вредил другим государствам. Он отметил, что именно США оказали давление на сателлитов, заставив передать снаряды с обеднённым ураном киевскому режиму.
"Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы", — подчеркнул Патрушев во время совещания в Сыктывкаре.
Секретарь Совбеза также подтвердил информацию об увеличении радиационного уровня на территории Польши. При этом он добавил, что Вашингтон не останавливает разработку химического и биологического оружия, в том числе на Украине.
Ранее военспец Сергей Колясников сообщил об уничтожении склада ВСУ с урановыми снарядами из Британии на территории Хмельницкой области.
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США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.