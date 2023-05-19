Российский военный вернулся из украинского плена и рассказал про издевательства со стороны боевиков киевского режима. Силовики использовали грудь солдата в качестве "черновика" и вырезали ему скандинавский символ. Дело в том, что один из охранников планировал сделать себе такую татуировку и решил проверить, как рисунок будет смотреться со стороны.
"При этом военнослужащему сказали, что если он будет кричать, его будут бить током", — цитирует сообщение пресс-службы Следственного комитета РИА Новости.
Кроме того, представители Службы безопасности Украины регулярно избивают пленных. Во время допроса одному из солдат нанесли настолько тяжёлые повреждения, что после возвращения в камеру военнослужащий умер.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.