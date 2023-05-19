Генерал ВСУ Кривонос рассказал о провале украинской системы ПВО

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ПВО Украины ничего не может поделать с российскими ракетными ударами, бьющими точно по критическим объектам страны. Об этом рассказал экс-заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45083

Генерал настоятельно призвал усилить украинскую ПВО, потому что без этого невозможны ни наступательные, ни оборонительные действия ВСУ, чьё положение стремительно ухудшится.

"Без усиления нашей ПВО ситуация в дальнейшем может ухудшаться. Мало того, что мы значительно ослабляем свои возможности по наступательным действиям по защите своих войск там, где мы планируем наступать — кроме того, враг целенаправленно клюет нас и наносит удары по определенным объектам, которые для нас критически нужны", — заявил Кривонос.

Также генерал призвал не верить постоянным сообщениям украинской разведки о том, что у России якобы заканчиваются снаряды. Это далеко не так, уверен Кривонос. Он сказал, что у РФ есть не только достаточное количество ракет, но и их отлаженное производство.

Кривонос добавил, что в относительной безопасности находится лишь Киев, чего нельзя сказать про остальные территории Украины. Для этого, по его словам, достаточно вспомнить взрывы в Хмельницком и Тернополе.