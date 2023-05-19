ПВО Украины ничего не может поделать с российскими ракетными ударами, бьющими точно по критическим объектам страны. Об этом рассказал экс-заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.
Генерал настоятельно призвал усилить украинскую ПВО, потому что без этого невозможны ни наступательные, ни оборонительные действия ВСУ, чьё положение стремительно ухудшится.
"Без усиления нашей ПВО ситуация в дальнейшем может ухудшаться. Мало того, что мы значительно ослабляем свои возможности по наступательным действиям по защите своих войск там, где мы планируем наступать — кроме того, враг целенаправленно клюет нас и наносит удары по определенным объектам, которые для нас критически нужны", — заявил Кривонос.
Также генерал призвал не верить постоянным сообщениям украинской разведки о том, что у России якобы заканчиваются снаряды. Это далеко не так, уверен Кривонос. Он сказал, что у РФ есть не только достаточное количество ракет, но и их отлаженное производство.
Кривонос добавил, что в относительной безопасности находится лишь Киев, чего нельзя сказать про остальные территории Украины. Для этого, по его словам, достаточно вспомнить взрывы в Хмельницком и Тернополе.
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