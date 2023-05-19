Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Школе современной пьесы покажут спектакль "Женское счастье"
Сейм Литвы обсудит, надо ли "переименовать" Россию в Московию
Express: в США рассказали о действиях Киева после подрыва ЗРК Patriot
Toyota Tacoma TRD PreRunner 2024 года выпуска — rad Taco на ваше рассмотрение
Сладков: авиация России нанесла мощнейший удар по базам ВСУ в Авдеевке
РВ: армией России уничтожен штаб с офицерами элитной бригады ВСУ "Эдельвейс"
New Statesman: способность России справляться с давлением обескураживает
Гастроэнтеролог рассказала, кому опасно есть много черешни
Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин рассказал о своих концертах для участников СВО на Украине

Замглавы ГУР МО Украины Скибицкий признал, что главной целью ракетных ударов ВС РФ является срыв контрнаступления ВСУ

0:48
Силовые структуры

Россия хочет сорвать контрнаступление ВСУ. Такую мысль озвучил замглавы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, называя цель ракетных ударов ВС РФ.

Замглавы ГУР МО Украины Скибицкий признал, что главной целью ракетных ударов ВС РФ является срыв контрнаступления ВСУ
Фото: Военные и коммерческие технологии

"Раньше им не удалось положить нашу энергетическую систему, и сейчас у них совсем другие приоритеты — это сорвать наши планы и подготовку к активным действиям в течение весенне-летней кампании", — приводит слова представителя ГУР "Страна.ua".

С его слов, российская армия пытается уничтожить военные объекты и скопления вооружения, нанося удары по центрам принятия решений, путям поставок и пунктам сосредоточения войск, техники и боеприпасов, уделяя особое внимание местам размещения средств противовоздушной обороны (ПВО).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
США пытаются переложить ответственность на европейские страны за передачу F-16 Киеву

США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.

МК: Генерал-лейтенант в запасе Ретунский проинформировал об ответе России на поставки F-16 Киеву
В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Путин одним ударом разрушил безжалостный план Зеленского по России — Sohu
Под Артёмовском уничтожен предатель-нацист из России — уроженец Волгограда
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Появилась новая информация о пропавшем главкоме ВСУ Залужном
Новые факты пыток российских военных в украинском плену сообщили в СК
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
Последние материалы
Замглавы ГУР МО Украины Скибицкий признал, что главной целью ракетных ударов ВС РФ является срыв контрнаступления ВСУ
New Statesman: способность России справляться с давлением обескураживает
Лесные и полевые растения в саду: как определиться с выбором
Гастроэнтеролог рассказала, кому опасно есть много черешни
Крапива в кулинарии: пять оригинальных рецептов
Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин рассказал о своих концертах для участников СВО на Украине
Кедми: генерал США, обещавший помочь Украине с "Железным куполом", бездарен
Турпром: турист из России был удивлён ценами в столовой в центре Стамбула
Канал Channel 4 выпустит мини-сериал о судебном процессе Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
Как обычный лист бумаги поможет найти неисправности в автомобиле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников