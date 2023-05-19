Россия хочет сорвать контрнаступление ВСУ. Такую мысль озвучил замглавы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, называя цель ракетных ударов ВС РФ.
"Раньше им не удалось положить нашу энергетическую систему, и сейчас у них совсем другие приоритеты — это сорвать наши планы и подготовку к активным действиям в течение весенне-летней кампании", — приводит слова представителя ГУР "Страна.ua".
С его слов, российская армия пытается уничтожить военные объекты и скопления вооружения, нанося удары по центрам принятия решений, путям поставок и пунктам сосредоточения войск, техники и боеприпасов, уделяя особое внимание местам размещения средств противовоздушной обороны (ПВО).
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