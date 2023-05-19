Замглавы ГУР МО Украины Скибицкий признал, что главной целью ракетных ударов ВС РФ является срыв контрнаступления ВСУ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия хочет сорвать контрнаступление ВСУ. Такую мысль озвучил замглавы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, называя цель ракетных ударов ВС РФ.

Фото: Военные и коммерческие технологии

"Раньше им не удалось положить нашу энергетическую систему, и сейчас у них совсем другие приоритеты — это сорвать наши планы и подготовку к активным действиям в течение весенне-летней кампании", — приводит слова представителя ГУР "Страна.ua".

С его слов, российская армия пытается уничтожить военные объекты и скопления вооружения, нанося удары по центрам принятия решений, путям поставок и пунктам сосредоточения войск, техники и боеприпасов, уделяя особое внимание местам размещения средств противовоздушной обороны (ПВО).