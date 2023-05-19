У линии фронта на Украине действует британский спецназ, помогая атаковать Россию. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Автор статьи отмечает, что сами британцы не воюют, но руководят деятельностью украинского спецназа, организовывая диверсионные операции против российских железных дорог, аэродромов и топливных складов.
По данным газеты, ключевыми посредниками между разведслужбами НАТО и вооружёнными силами Украины (ВСУ) являются офицеры из элитных полков SAS и SRR, а также подразделения SBS ВМС.
Добавим, ранее издание Washington Post сообщило, что Киев активно готовит подразделения спецназа для форсирования Днепра.
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США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.