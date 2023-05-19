WSJ: британский спецназ действует у границ России, помогая ВС Украины

У линии фронта на Украине действует британский спецназ, помогая атаковать Россию. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Фото: karaulovlife.ru

Автор статьи отмечает, что сами британцы не воюют, но руководят деятельностью украинского спецназа, организовывая диверсионные операции против российских железных дорог, аэродромов и топливных складов.

По данным газеты, ключевыми посредниками между разведслужбами НАТО и вооружёнными силами Украины (ВСУ) являются офицеры из элитных полков SAS и SRR, а также подразделения SBS ВМС.

Добавим, ранее издание Washington Post сообщило, что Киев активно готовит подразделения спецназа для форсирования Днепра.

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