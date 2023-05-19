Сегодня, 19 мая, вечером на Украине снова слышна сирена воздушной тревоги.
Её уже слышат в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Незалежной.
Информация следует из данных онлайн-карты минцифровой трансформации Украины. Сирена зазвучала во всех трёх областях в 20:08.
А в Мариуполе над городом следы ракет. Люди сообщают о грохоте. Судя по всему, ВС РФ отражают удар ВСУ.
Вероятно нацисты пытается нанести ракетный удар. Вражеские пропагандисты публикуют кадры взрыва у аэропорта.
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США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.