На Украине опять объявлена воздушная тревога, а в Мариуполе взрывы

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 19 мая, вечером на Украине снова слышна сирена воздушной тревоги.

Фото: https://t.me/stranaua

Её уже слышат в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Незалежной.

Информация следует из данных онлайн-карты минцифровой трансформации Украины. Сирена зазвучала во всех трёх областях в 20:08.

А в Мариуполе над городом следы ракет. Люди сообщают о грохоте. Судя по всему, ВС РФ отражают удар ВСУ.

Вероятно нацисты пытается нанести ракетный удар. Вражеские пропагандисты публикуют кадры взрыва у аэропорта.

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