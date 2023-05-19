Сирийский лидер Башар Асад пренебрежительно отнёсся к заявлениям Владимира Зеленского, который обвинил Россию в военных преступлениях.
Во время выступления Владимира Зеленского на заседании Лиги арабских государств глава Сирии снял наушники. Слушать президента Украины Асад перестал ровно в тот момент, когда Зеленский стал говорить о российских военных преступлениях на Украине.
Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд официально пригласил главу Сирии Башара Асада на саммит.
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