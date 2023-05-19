Боевик ВСУ записал прощальное видео из Артёмовска: "Бахмут пал, не поминайте лихом!"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные, которые всё еще остаются в Бахмуте (Артёмовске), деморализованы и прощаются с близкими. Они начали записывать панические видео и выкладывать их в Сеть, признавая, что оборона "города-крепости" разрушена.

Фото: Телеграм

"Бахмут пал, если что — не поминайте лихом!", — грустным голосом говорит солдат ВСУ под звуки непрекращающейся артиллерийской канонады.

Видео было опубликовано в пятницу вечером в Telegram-каналах.

Напомним, ранее сегодня появились сообщения об уничтожении российскими военными в боях на флангах у Бахмута штаба с офицерами элитной горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс".

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