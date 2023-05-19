РВ: Огненный ад для ВСУ в Бахмуте — армия РФ сжигает позиции врага в последней цитадели

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поступает информация, что Артёмовск вот-вот будет освобождён.

Фото: РИА Новости

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Огненный ад для ВСУ в Бахмуте: наши сжигают позиции врага в последней цитадели", — пишут военкоры, предоставляя видео с подтверждением.

Зажигательные боеприпасы российских войск уже заполночь 20 мая падают на головы боевикам украинских подразделений, окопавшимся на последнем клочке на юго-западе Артёмовска, подытожило издание.

Ранее сообщалось, что армия РФ штурмует Бахмут и уничтожает националистов по всему фронту.

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