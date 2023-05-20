Украинские военные попытались провести ротацию живой силы в Луганской Народной Республике и понесли серьёзные потери, сообщил командир батареи с позывным "Обь".
По словам бойца, пресекли попытку "обмена" живой силы украинских националистов расчётами РСЗО "Торнадо-Г".
"Получили две цели. Выдвинулись в район огневых позиций, быстро навелись, отработали, вернулись в район ожидания наших машин", — рассказал командир РИА Новости.
По его словам, команды было две: уничтожить живую силу противника и опорный пункт ВСУ. Обе успешно выполнены.
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